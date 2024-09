Giulia Salemi è sbarcata alla Mostra del Cinema di Venezia con un look in versione premaman: camicia bianca annodata in vita aperta sul décolléte con gonna blu a pieghe (un look che ricordava quello di Britney Spears nel video di One More Time). In serata, invece, l’influencer italo-iraniana ha sfilato sul red carpet con indosso un bell’abito da sera che ha fatto impazzire i fan sui social: “L’eleganza e la classe di Giulia Salemi, che dire se non che è di una bellezza immensa”, ha commentato un utente.

L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip si appresta a diventare mamma. La stanza del bimbo/a è stata già spoilerata da sua mamma, Fariba Tehrani, con alcune immagini pubblicate tra le sue Instagram stories.

Al momento non è chiaro se arriverà un maschietto o una femminuccia. Se per Giulia Salemi è il primo figlio, per Pierpaolo Pretelli si tratta del secondo. Non ci resta che attendere per scoprire se Leonardo, primogenito dell’ex velino di Striscia la Notizia ha avuto dalla storia con Ariadna Romero, avrà un fratellino o una sorellina.

Quando la Salemi ha ufficializzato la gravidanza, rivolgendosi ai fan ha detto: “Ci avete inondato d'amore. Sono sconvolta. Non immaginavo una tale mole di amore e di dolcezza, di felicità sincera, come se fosse una cosa vostra. Sono molto emozionata, ho un mix di sensazioni contrastanti”.