Amadeus ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura a Warner Bros. Discovery. Per il suo debutto sul Nove, si dovrà però attendere il 22 settembre, quando tornerà con due programmi: Chissà chi è e Suzuki Music Party. In quest’ultimo sarà alla conduzione insieme a Ilenia Pastorelli.

“La sera del 22 settembre c’è un appuntamento imperdibile con la musica, uno speciale dove 15 cantanti verranno a presentare, in anteprima televisiva, i successi dell’autunno. Lo show si chiama Suzuki Music Party. E’ la festa della musica, 15 canzoni inedite, in anteprima televisiva. Vi dico chi conduce con me il programma e chi sono i primi due cantanti. Nell’arco di una settimana, vi darò l’elenco completo. A condurre la serata, con me, ci sarà un’attrice bravissima, simpaticissima. Io sono un suo grande fan. Non abbiamo mai lavorato assieme ma è stata ospite nei miei programmi. Ed è Ilenia Pastorelli, con lei dividerò il palco dell’Allianz Cloud di Milano. […] Non è una gara, non c’è una classifica. E’ una grande festa della musica”.

Chissà chi è, le parole di Amadeus

“Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti quanti, un gioco divertente, che ho condotto per tanti anni. Dovete indovinare i mestieri, 8 identità anche attraverso una serie di indizi. E, naturalmente, capire chi è parente del parente misterioso. E’ il gioco che tutti conoscete, cambia solo il titolo e diventa Chissà chi è. Dal 22 settembre alle 20.30 su Nove in attesa che, da ottobre, arrivi Fabio Fazio. Io gli tengo in caldo la domenica. Noi, poi, andremo in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato”.