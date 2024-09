E’ partito il conto alla rovescia in vista della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, che prenderà il via lunedì 16 settembre.

Sul fronte del cast, ufficialità non ne sono ancora arrivate, anche se per ciò che riguarda i “Vip” i nomi dovrebbero essere i seguenti: Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Palo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Shaila Gatta, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere (ex volti di Non è la Rai che parteciperanno come unico concorrente) e Lino Giuliano.

Sul cast dei Nip, gli sconosciuti che completeranno il novero dei concorrenti, non si ha ancora alcuna certezza. A rompere il silenzio e a dare qualche indicazione in più ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che in una storia su Instagram ha scritto: “Nip gente con migliaia di follower e forse (uno che si salva!) è panettiere”. Parole polemiche che hanno accompagnato anche le precedenti edizioni del Grande Fratello, in cui il concetto di Nip è stato a volte relativo, visto che spesso si è pescato tra persone con un buon seguito social da portare in dote al programma.