Mancano circa due settimane all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, ed uno dei futuri concorrenti, Lino Giuliano, già fa discutere.

Attraverso una storia su Instagram, Alessandro Rosica ha rivelato che tra il barbiere napoletano e la sua ex fidanzata Alessia Pascarella (protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island) ci sarebbero sia telefonate che incontri “segreti”, il tutto con il placet degli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo l’esperto di gossip, la produzione avrebbe un “debole” per Lino, che nella Casa potrebbe ritrovare proprio Alessia e l’ex tentatrice Maika Randazzo.

Dopo aver già parlato di un teatrino che Lino e Alessia avrebbero messo in piedi in vista dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Alessandro Rosica è tornato sull’argomento svelando nuovi retroscena. Rispondendo ad un utente che gli faceva notare il botta e risposta che i due ex fidanzati stanno portando avanti negli ultimi giorni su TikTok, l’Investigatore Social ha scritto: “Stanno facendo quello che hanno sempre fatto, prima e dopo Temptation Island”. Dopo aver invitato i follower a salvare le storie che sta pubblicando in questo periodo per poi riprenderle quando inizierà il Grande Fratello, Rosica ha svelato: "Gli autori sono pazzi di lui e sanno tutto, l'importante è che non lo sappiate voi ma a questo ci penserò io”.

Stando alle ultime indiscrezioni, oltre a Lino Giuliano, nella Casa entreranno anche Alessia Pascarella e Maika Randazzo. E’ dunque ipotizzabile che si ripeterà la dinamica del triangolo amoroso, come accaduto la passata edizione con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Non ci resta che attendere l’inizio del Grande Fratello, che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre.