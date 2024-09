Lino Giuliano si prepara ad entrare nella Casa del Grande Fratello, ma nel frattempo è stato protagonista di una lite con Karina Cascella, che l’ha criticato per la sua guida pericolosa: “A proposito di tragedie annunciate. Quest’ignorante patentato che percorre un centro abitato ad alta velocità e in più registra anche un video, andrebbe fermato ora o dopo che ha investito qualcuno? E in più ha visibilità. Questi sono errori! Non si può prendere in un reality un elemento del genere!”.

Non si è fatta attendere la replica dell’ex volto di Temptation Island, che ha tirato in ballo anche Paola Frizziero: “Questa era famosa, era. Detto da una persona che in passato ha fatto quel che ha fatto. Non ci dimentichiamo di Paola Frizziero e quello che ha combinato. Dietro alle quinte, qualcosina scappò di nascosto alla redazione. Poi l’hanno fatta fuori di botto. Prima di parlare di me si guardasse allo specchio. Cascella visto che stai da luglio a parlare male di me, e di come mi sono comportato. Non dimenticare chi hai fatto soffrire in passato, e cosa hai combinato! Quindi io accetto le critiche sempre, ma fatte da chi può farmele! Ciao!”.

La lite è proseguita, e Karina ha risposto alle provocazioni di Lino: “Non rispondo mai agli attacchi degli stolti, ma farò un’eccezione per te, senza taggarti perché la verità è che uno come te finirà nel dimenticatoio nel giro di poco. Fossi in te innanzitutto prenderei lezioni di italiano. I tuoi insegnanti, qualora tu avessi mai frequentato la scuola, si staranno disperando a leggere ciò che scrivi. Dopo di ciò mi fa molto sorridere la tua risposta perché è esattamente degna di uno che non ragione semplicemente perché io non parlo di te, non esisti come personaggio, tu esisti per la tua stupidità e per ciò che fai di sconsiderato e pericoloso per la tua incolumità e quella degli altri. Per la stessa stupidità andrai in un reality e tutti parleranno di quella, non di te”.

Immediata la replica dell’ex fidanzato di Alessia Pascarella, che si è chiesto come faccia “una napoletana ad essere così cattiva”: “Cara Cascella se non so scrivere è perché io all’età di 14 anni sono andato a lavorare per portare i soldi a casa. Sono comunque diplomato in ragioneria ma oltre al calcio a lavorare non ho frequentato la scuola, e ho seguito il sogno del calcio tante mie cose private non le conosci neanche. Chiuditi e non parlare più degli altri. Parli che mi dimenticheranno presto, perfetto non sono nessun personaggio, sono un ragazzo normale e umilissimo e la gente lo sa, mi stai attaccando per un po’ di visibilità da luglio, e mi dici che mi dimenticheranno presto, pensa a te che ti hanno dimenticata da anni, fallita. E sei pure della provincia di Napoli, come si fa ad essere così cattiva”.