Nei mesi scorsi si era vociferato di un possibile flirt in corso tra Vittorio Menozzi e la figlia di un personaggio famoso. Lo scorso 25 aprile, l’ex gieffino ha compiuto 24 anni ed ha festeggiato in compagnia di amici ed ex coinquilini della Casa del Grande Fratello. Al party era presente anche Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, che ha infatti condiviso tra le sue Instagram stories alcune foto in compagnia di Vittorio.

Le presunte fiamme di Vittorio Menozzi

Lo scorso maggio, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su un presunto flirt tra Vittorio ed Evelina: “Emanuela Sgarbi ha pubblicato nelle stories IG una foto di lei e Vittorio Menozzi al compleanno di lui, a Parma. C’è qualcosa tra loro?”. Lo scorso giugno, a non passare inosservata all’occhio attento dei follower, è stato un video pubblicato da Vittorio (che si trovava a Lisbona, in Portgallo) in cui riprende quella che sembra essere proprio Evelina mentre i due sono a cena insieme. Un filmato che, secondo molti, rappresenterebbe la prova del flirt tra l’ex gieffino e la figlia di Sgarbi.

In realtà, però, le cose non starebbero così. I due, infatti, sarebbero solo amici, e sempre Deianira ha rivelato che la nuova presunta fiamma di Vittorio sarebbe Lucia Neamtu: “Sui social si crede che lei sia la nuova fiamma di Vittorio Menozzi (in questa foto, Vittorio è in piedi dietro di lei). Lei si chiama Lucia Neamtu, ed è una direttrice creativa, curatrice e designer di New York, che ha esposto alla Design Week di Milano”. Al riguardo, però, non ci sono conferme.

Nelle ultime ore è arrivata una nuova segnalazione su Vittorio, sempre a Deianira. A quanto pare, i fan del modello stanno già indagando dopo che l’ex gieffino ha pubblicato tra le sue Instagram stories un video in cui appare una ragazza. “Ciao Deianira. Su X, i fan si stanno già dando da fare con le indagini, perché nelle stories IG di Vittorio Menozzi è comparsa questa ragazza, che lui non ha taggato… In questi giorni, Vittorio si trova a Venezia per il Festival del Cinema”.