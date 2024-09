Dopo lo scorso 3 agosto, giorno in cui ha annunciato la fine della relazione con Perla Vatiero, Mirko Brunetti è letteralmente sparito dalla circolazione, almeno fino a ieri, quando l’ex concorrente del Grande Fratello ha rotto il lunghissimo silenzio social facendo una seguitissima diretta su Instagram, durante la quale, com’era lecito immaginare, i fan gli hanno rivolto moltissime domande sulla rottura con Perla.

Al riguardo, l’ex gieffino è stato molto chiaro: lui e la sua ormai ex fidanzata, dopo l’avventura nella Casa di Cinecittà, sono tornati ad essere una coppia con la speranza di provare a superare i problemi che li avevano portati a chiudere la loro storia a Temptation Island. Tuttavia, anche se a malincuore, non sono riusciti nel loro intento, e dunque hanno deciso di prendere strade differenti.

Nelle passate settimane, dopo un breve periodo di pausa, anche Perla aveva risposto alle curiosità dii follower, e molte di queste, ovviamente, riguardavano la rottura con Mirko: “Come si può non amare una persona da un giorno all’altro? E non sentirlo così dal nulla”. La Vatiero aveva dunque deciso di esporsi e rispondere: “Ho i DM pieni di queste domande, ma mi chiedo: secondo voi, è possibile che in una relazione di 5 anni, dove abbiamo convissuto e progettato il nostro futuro insieme, si possa smettere di sentirsi da un giorno all’altro? Si può, secondo voi, sparire così, nel nulla? È normale che ci siano chiarimenti, riflessioni e dialoghi. Non stiamo parlando di una frequentazione di 4 0 5 mesi, ma di un rapporto che va oltre tutto questo.

I nostri problemi, le nostre crisi, le nostre difficoltà le affrontiamo in privato, come è giusto che sia e, soprattutto, come abbiamo sempre fatto. Preciso che non mi alzo una mattina all’improvviso senza amare più la persona con cui ho condiviso parte della mia vita e della mia crescita. Vi chiedo gentilmente di non insinuare cose assurde e di non inventare storielle strane, che a leggerle mi vien da ridere!”.