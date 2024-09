Manuel Bortuzzo aveva 19 anni quando un proiettile sfiorò per errore la sua colonna vertebrale nella periferia di Roma. Il giovane, abile nuotatore, ad oggi non prova risentimento per la persona che gli ha sparato, ed è riuscito comunque a specializzarsi nella disciplina sportiva. Lunedì, infatti, ha gareggiato alla Paralmpiadi di Parigi.

Non era lui il destinatario di quel colpo di pistola il 3 febbraio 2019, ma così ha voluto il destino ed è rimasto paralizzato. Il proiettile passò a 12 millimetri dall'aorta che, se colpita, avrebbe iniziato a sanguinare uccidendolo in pochi minuti. Manuel, però, non si è dato per vinto e ha continuato a inseguire le sue passioni. Oggi è uno degli atleti più promettenti che si sono visti alle Paralimpiadi di Parigi. Lunedì 2 settembre è il giorno della gara 100 metri rana.

L'intervista che Bortuzzo ha rilasciato a La Repubblica parte dalla sua avventura al Grande Fratello Vip - a cui ha partecipato nel 2021 - e l'amicizia con Aldo Montano. “Forse sarei arrivato alle Paralimpiadi comunque, ma quel che mi sono portato fuori dalla casa del GF a livello umano è stato un valore aggiunto alla mia vita. Insieme a Montano (Aldo, ex schermidore ed ex concorrente del GF Vip nella stessa edizione di Bortuzzo, ndr) abbiamo ripercorso tutta la sua carriera, è sembrato quasi un passaggio di testimone: lui si ritirava e allo stesso tempo accendeva il fuoco in me”.

Nel 2022 Manuel non era pronto a gareggiare, ma si stava già allenando duramente: “È stata una corsa contro il tempo, stressante, in soli due anni di preparazione”. Quello che più ha apprezzato di questa edizione delle Paralimpiadi è che “hanno creato la figura di un campione unico, al di là della sua condizione”.

Sull'incidente di quel febbraio, Manuel ha le idee chiare: “Sono uno che riesce a perdonare tranquillamente. Nella mia vita non odio nessuno, sul serio, fa parte del mio carattere. Chi perdona riesce ad andare oltre”. E alla domanda se abbia mai incontrato i due "carnefici" che aprirono il fuoco quasi sei anni fa, l’ex vippone risponde: “No, non c’è tempo da perdere per alcune cose, ce ne sono altre più belle”.