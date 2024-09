Sara e Fabio sono la quinta coppia della nuova edizione di Temptation Island. E’ stata lei a scrivere al programma: “Mi chiamo Sara, ho 22 anni, vengo da Ravenna e sto con Fabio da un anno. Ho scritto io a Temptation Island perché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua dato che penso di portare avanti questa relazione totalmente da sola. Lui non è mai salito (a Ravenna, ndr) a trovare me o a trovare la mia famiglia. Sono sempre io ad andare giù da lui da quando ci conosciamo”.

Queste, invece, le parole di lui: “Abito in Calabria in un paesino di Catanzaro e per questo abbiamo difficoltà a convivere. […] Mi rendo conto che in questo momento noi camminiamo a due velocità di sentimenti differenti e partecipare a questo programma sarà determinante ai fini del nostro rapporto per poter capire se Sara è la ragazza giusta che può stare al mio fianco”.

Fabio è però una vecchia conoscenza dei programmi di Maria De Filippi. Infatti, è stato già visto a Uomini e Donne, dove ha ricoperto un ruolo inedito.

“I più affezionati telespettatori, ricorderanno che dopo la scelta, Cristian e Tara sono stati ospiti del programma per raccontare come procedesse la loro relazione, ma fu in quell’occasione che Cristian fu accusato di aver tradito Tara con una ragazza di nome Paula – si legge su IsaeChia.it -. Ospite in studio, Paula aveva raccontato di essere stata a cena con Cristian e di aver trascorso la notte in hotel con lei. Tara allora ha cercato di reperire il maggior numero possibile di informazioni per capire se la ragazza mentisse o dicesse la verità. A dare man forte a Paula ci ha pensato in quell’occasione proprio Fabio, che si è presentato in studio insieme alla ragazza e alla sua fidanzata di allora, di nome Vittoria. Mascaro aveva confermato le parole della presunta amante di Cristian, confermando il tradimento. Dopo aver raccolto diverse informazioni circa la notte incrinata, però, Tara decise comunque di credere a Cristian e di proseguire la relazione con lui, che è poi culminata nel matrimonio, giunto però al capolinea dopo alcuni anni”.