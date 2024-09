Il 10 settembre prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island, e pochi istanti fa è stata svelata la quinta coppia ufficiale. Si tratta di Sara e Fabio.

“Sono Sara, ho 22 anni, vengo da Ravenna e sto con Fabio da un anno”, ha esordito lei.

“Abito giù in Calabria, in un paesino in provincia di Catanzaro, e appunto per questo abbiamo difficoltà a convivere”, ha spiegato lui.

“Scrivo io a Temptation Island perché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua, dato che penso di portare avanti questa relazione totalmente da sola. Lui non è mai salito a trovare me, non è mai venuto a trovare la mia famiglia, sono sempre io ad andare giù da lui sin da quando ci conosciamo, dal primo giorno”, ha detto Sara.

“Mi rendo conto che in questo momento noi camminiamo a due velocità di sentimento differenti, e credo che partecipare a questo programma è determinante al fine del nostro rapporto per decidere se Sara potrà essere la ragazza che potrà stare al mio fianco”, ha sottolineato Fabio.