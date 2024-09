E’ partito il conto alla rovescia in vista della nuova edizione del Grande Fratello, che debutterà su Canale 5 il prossimo 16 settembre. Alla conduzione ci sarà come sempre Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista, e Rebecca Staffelli in quella di esperta dei social.

Anche quest’anno, a curare la regia, ci sarà Stefano Pollaci, che nelle scorse ore ha risposto alle domande dei follower proprio in merito alla nuova edizione del reality show. Il regista ha spiegato che la Casa avrà dimensioni simili a quelle dello scorso anno, ma sarà completamente nuova, anche perché lascerà la storica location di Cinecittà. Al riguardo, Pollaci ha rivelato che presto arriveranno degli spoiler con i nuovi interni e i vari ambienti del loft.

Per ciò che riguarda, invece, la diretta su Mediaset Extra, che lo scorso anno si interrompeva alle 2 di notte, Stefano ha spiegato di non essere ancora a conoscenza della decisione assunta da Mediaset.

Sul fronte del cast, ufficialità non ne sono ancora arrivate, anche se per ciò che riguarda i “Vip” i nomi dovrebbero essere i seguenti: Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Palo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Shaila Gatta, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere (ex volti di Non è la Rai che parteciperanno come unico concorrente) e Lino Giuliano.

Per quanto riguarda il cast dei cosiddetti Nip, i colleghi di Biccy.it hanno rivelato che Michael Castorino entrerà nella Casa (circostanza che ha già sollevato un polverone).

La vecchia casa del Grande Fratello è stata smantellata. Dal questa edizione, infatti, si cambierà location. Stando a quanto rivelato da TvBlog, la Casa, insieme allo studio si trasferiranno ai Lumina Studios: “Una novità certa di cui vi possiamo dare una anticipazione è che dopo 24 anni la mitica casa dalla porta rossa per la prossima edizione lascerà Cinecittà per trasferirsi insieme allo studio (che lascia la Voxon) nei verdeggianti Lumina Studios situati nella cornice naturale del Parco di Veio, zona Roma Nord in Via Macherio. Un bel cambio questo che darà nuova aria e una nuova immagine alla casa più spiata d’Italia”.

Al riguardo, Deianira Marzano ha rivelato che i nuovi inquilini sono già stati isolati, e si troverebbero dalla giornata di ieri, lunedì 2 settembre, in un hotel situato in zona Ponte Milvio.