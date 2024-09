Da Uomini e Donne al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ex volti del dating show di Maria De Filippi, hanno sfilato sulla passerella dell’81esima edizione del Festival. La loro partecipazione, ovviamente, non è passata inosservata, in special modo sui social, dove ha generato tantissimi commenti e interazioni. In molti hanno ironizzato sulla loro presenza, mentre altri si sono chiesti per quale ragione fossero lì.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno documentato sui rispettivi profili Instagram la loro partecipazione all’81esima Mostra del Cinema di Venezia. Come mostrano le immagini e i video pubblicati dai due ex volti di Uomini e Donne, sono approdati in laguna a bordo di una barca e hanno poi percorso il famoso red carpet, posando davanti agli obiettivi dei fotografi come dei veri divi.

Sullo stesso tappeto rosso, solo qualche giorno prima, avevano sfilato attori come Angelina Jolie, Brad Pitt e George Clooney (tanto per citarne alcuni). Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza si trovano alle kermesse invitati da un brand di abiti da sposi, lo stesso che ha firmato i loro outfit total white. Sempre più spesso personaggi del mondo dei social presenziano all'appuntamento perché voluti dagli stessi brand, i quali cercano di sfruttare una delle vetrine più attese e rinomate.

La presenza della coppia nata a Uomini e Donne sul red carpet della Mostra del Cinema non è passata inosservata sui social, dove ha generato migliaia di commenti e reazioni, a cui per il momento i diretti interessati non hanno replicato. Molti unteti si sono meravigliati di vederli sfilare: “Che brutta roba dopo Brad, Clooney, Jude Law". E ancora: “Fossi in Brad Pitt e George Clooney mi farei un paio di domande su cosa sta diventando il festival del Cinema”; “Insulto ai veri artisti”; “Il problema è chi li ha invitati”; “Ma non provano neanche un po' di imbarazzo?”.