Nella giornata di ieri, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno sfilato davanti ai fotografi in occasione dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia.

La partecipazione dei due ex volti di Uomini e Donne al Festival ha scatenato numerose polemiche, e molti utenti sui social hanno espresso più di una perplessità circa la loro presenza in un evento così esclusivo.

Al di là delle critiche, poche ore fa l’ex dama del trono Over ha pubblicato sul suo profilo Instagram un reel relativo alla loro sfilata sul red carpet, dal quale è emerso un dettaglio che non è passato inosservato. Mentre posavano davanti agli obiettivi dei fotografi, infatti, Alessandro si è sfilato dalla tasca della giacca una calza rosa da neonato e l’ha consegnata alla fidanzata, che l’ha presa e ha baciato il compagno.

Il gesto non è passato inosservato e in molti hanno subito ipotizzato che Roberta sia in cinta. Del resto, la scorsa settimana, in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, la Di Padua aveva confessato che Vicinanza nutre il desiderio di diventare padre.

“È un’idea che mi spaventa tanto ma non per lui (Alessandro, ndr), ma perché ho il terrore, dato il mio passato, di rimanere di nuovo single con un bimbo piccolo da crescere – ha detto Roberta -. Alessandro è molto propenso a questa eventualità. Quando usciamo, spesso mi dice che sarebbe bello stare con un bimbo tra le braccia, a casa, fare una "cena in famiglia".