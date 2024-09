Alfonso e Federica sono la sesta coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island. Sono fidanzati da 8 anni (lei ne ha 20!), ed è stata lei a scrivere al programma per l’eccessiva gelosia da parte di lui che non le consente di vivere liberamente la sua vita.

“Sono Federica, ho vent’anni e vengo da Napoli. Sono fidanzata da otto anni con Alfonso e conviviamo da quasi un anno. Scrivo io a Temptation Island perché tante cose non le ho fatte perché lui non me le permette, ad esempio mangiare una pizza con le amiche, andare a mangiare un gelato, addirittura andare a ballare, cosa impossibile, o anche una vacanza, sono cose che non ho mai fatto se non con lui”.

“Accetto di partecipare perché sono consapevole che sono molto geloso, non penso però di sbagliare, quindi voglio capire se posso fidarmi di lei”.