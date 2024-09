Mirko Brunetti e Greta Rossetti, reduci dall’epilogo delle loro relazioni con Perla Vatiero e Sergio D’Ottavi, nelle ultime ore sono tornati nuovamente al centro del gossip. Il motivo? Alcuni “maligni” mormorano che dopo la fine delle rispettive storie d’amore, i due abbiano in qualche modo ripreso i contatti. Ma facciamo un passo indietro.

La frequentazione tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti è iniziata durante l’edizione 2023 di Temptation Island, quando lui ha partecipato in coppia con Perla Vatiero e lei vestiva i panni della tentatrice. Al termine del “viaggio nei sentimenti”, l’imprenditore rietino e l’influencer originaria di Angri hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore: Mirko ha lasciato il programma insieme all’allora tentatrice Greta, mentre Perla insieme al single Igor Zeetti.

Se la frequentazione tra la Vatiero e l’ex tentatore è durata poco tempo, quella tra Brunetti e la Rossetti, invece, è proseguita per diversi mesi. Di fatto, quando Mirko è entrato nella Casa del Grande Fratello, sebbene lui e Greta fossero in crisi, erano ancora una coppia. Poi, con l’ingresso di Perla le cose sono cambiate e, al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini, i due sono tornati insieme. Tuttavia, la loro storia è giunta nuovamente ai titoli di coda lo scorso 3 agosto, quando entrambi hanno annunciato la rottura.

Stesso discorso per Greta, che lo scorso 27 agosto ha annunciato la fine della relazione con Sergio, conosciuto proprio tra le mura della Casa di Cinecittà.

Adesso che Mirko e Greta sono entrambi single, qualcuno ha sostenuto che si siano in qualche modo riavvicinati. Si tratta, però, di una voce che non sembra avere alcun fondamento. Al riguardo, l’esperto di gossip Alessandro Rosica è stato piuttosto chiaro: “Tra Greta e Mirko non c’è assolutamente niente e non ci sarà mai niente. Vi fate troppi film, nemmeno si sono visti. Basta fake news”.