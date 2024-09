La scorsa settimana, Greta Rossetti ha annunciato la fine della storia d’amore con Sergio D’Ottavi. Si tratta della seconda rottura per l’ormai ex coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello (la prima era maturata lo scorso giugno quando lui parlò di presunti tradimenti da parte di lei salvo poi fare marcia indietro).

“[…] Io non vi nego che il comunicato che lo sto pubblicando ora a distanza di giorni perché fino all'ultimo, forse fino ad ora, ho sperato che non fosse così. Per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione, i motivi li terrò privati, e non credete a tutto quello che leggete. Ovviamente ringrazio tutte le persone che ci hanno creduto e sostenuto.

Non siamo stati la coppia perfetta che si esponeva tanto, soprattutto nell'ultimo periodo per scelta di entrambi, stavamo costruendo tanto, per questo ancora non ci credo, ma vi assicuro che c'è stato quel legame che avete visto”.

Nei giorni successivi si era vociferato che Sergio avesse già voltato pagina e che stesse frequentando una ragazza a Bali. Tuttavia, questo rumor è stato smentito poche ore fa da Deianira Marzano.

In queste ore, Greta si trova a Venezia, dove questa sera, intorno alle 19, sfilerà sul red carpet dell’81esima Mostra del Cinema. L’ex gieffina ha pubblicato alcune foto su Instagram, e non è passato inosservato il like piazzato da Sergio. Secondo i fan della coppia, si tratterebbe di un segnale importante che potrebbe riaprire ad un possibile ritorno di fiamma.