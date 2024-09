Volano stracci tra Raul Dumitras e Lino Giulino.

Nelle ultime ore non sono passate inosservate le rispettive Instagram stories dei due ex volti dell’ultima edizione di Temptation Island, nelle quali appare piuttosto evidente un serrato scambio di frecciatine. Già nelle passate settimane si era parlato del fatto che tra i due non corresse buon sangue, e desso sembra essere arrivata la conferma. Ma procediamo con ordine.

Tutto è iniziato quando Raul ha condiviso tra le sue Instagram stories una frase – in dialetto napoletano – che non lascia spazio all’immaginazione: “Uomini si nasce, non si diventa”. Poco dopo, Lino ha prima risposto – sempre in dialetto partenopeo - scrivendo “Napoletani si nasce, non si diventa”, per poi condividere un duro sfogo: “Visto che ieri c’è stata una totale provocazione da parte del ragazzo, un giorno smaschererò una persona che voi tanto amate, con tanto di prove e tutta la verità. Voglio tenervelo nascosto ancora per un po’, sto solo aspettando qualche altra provocazione. E allora le maschere cadranno. È come quando qualcuno usa la maschera di The Mask: la stessa identica cosa”