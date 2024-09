Brando Ephirikian, tra i protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne, è stato ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. L’ex tronista ha parlato della sua relazione con Raffaella Scuotto – sua scelta nel dating show di Maria De Filippi – che ad oggi prosegue a gonfie vele. Tuttavia la distanza non facilita un eventuale progetto di convivenza: “Tra noi va molto bene, siamo contenti. La distanza non ci facilita, però va bene. Convivenza? Non è semplice, bisogna conciliare un po’. Lei è di Napoli, io di Treviso. Dobbiamo capire dove, come, quando, perché. Quello è un punto interrogativo”.

Brando ha anche commentato l’approdo sul trono di Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, per poi tirare una frecciatina ad Alessia Pascarella e Lino Giuliano, ex volti di Temptation Island: “Lino e Alessia sono due personaggi alquanto discutibili, da spettatore dico che non ci siamo, più da parte di lui che da parte di lei. Per l’età che hanno dovrebbero avere una maturità, sapersi comportare, io ho visto delle scene di Lino… Se entri con la tua fidanzata hai delle cose da capire e ti comporti come se avessi 15 anni”.

Per ciò che riguarda l’ambito lavorativo, invece, Brando ha rivelato a quale programma gli piacerebbe partecipare: “Mi piacerebbe fare il Grande Fratello, sarebbe un’esperienza interessante, lì sei con persone che non conosci, con cui devi relazionarti e vivere, ti tirerebbe fuori delle parti caratteriali che nemmeno tu sai di avere”.