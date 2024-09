Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, recentemente sposati, sono tra gli ospiti annunciati. Giulia Salemi, in dolce attesa, sarà un'altra ospite. Giuseppe Fiorello, protagonista della nuova soap I Fratelli Corsaro, sarà anche ospite. Infine, l'attrice di Endless Love, Çağla Demir, sarà presente per raccontare la sua storia per la prima volta a Silvia Toffanin.

Sabato 7 settembre debutterà la nuova edizione di Verissimo, condotto come sempre da Silvia Toffanin. Nel corso di questa settimana sono stati annunciato gli ospiti della prima puntata: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (di recente l’ex vippona è finita nel mirino di Selvaggia Lucarelli) che questa estate sono convolati a nozze, Giulia Salemi, che presto diventerà mamma, Giuseppe Fiorello, protagonista di una soap che andrà in onda sulle reti Mediaset, e l’attrice di Endless Love Çağla Demir.

Verissimo, gli ospiti della prima puntata

“La nuova stagione inizia con un piacevole spoiler Giulia Salemi in dolce attesa sarà ospite da noi! Stay tuned. Una giovane donna pronta a diventare per la prima volta mamma. L’influencer, 31 anni, è appena tornata da Venezia, dove ha sfilato sul red carpet, mostrando il suo bellissimo pancione.

Çağla Demir, l’amatissima Banu della serie Endless Love, si racconterà per la prima volta a Silvia Toffanin. Non mancate sabato alle 16.30 su Canale5! Nata a Bursa, in Turchia, nel 1992, l’esordio di Çağla Demir è stato come modella per poi appassionarsi alla recitazione. Ha lavorato in diverse serie tv. In Italia è nota soprattutto per il ruolo di Banu in Endless Love. Nella serie, Banu è l’ex amante di Emir.

Insieme hanno realizzato il sogno più grande e sono pronti a condividere con noi tutte le emozioni del loro matrimonio: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vi aspettano con Silvia Toffanin, sabato alle 16.30 su Canale 5”.

Un grande attore che in ogni personaggio che interpreta mette tutta la sua passione e umanità: Giuseppe Fiorello sarà ospite di Silvia Toffanin, sabato alle 16.30 su Canale 5. L’attore sarà presto su Canale 5, protagonista della nuova fiction I Fratelli Corsaro, che verrà trasmessa in prima visione partire da mercoledì 11 settembre. Giuseppe Fiorello si calerà nei panni di Fabrizio Corsaro, giornalista di un importante quotidiano di Palermo”.