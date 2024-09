Perla Vatiero, reduce dalla rottura con Mirko Brunetti, nella giornata di ieri è sbarcata a Venezia e, al pari di tante sue colleghe, sfilerà sul tappeto rosso in occasione dell’81esima Mostra del Cinema.

L’influencer campana è stata una delle protagoniste della passata stagione televisiva targata Mediaset: prima l’avventura a Temptation Island con l’ormai ex fidanzato, e poi il trionfo nell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex gieffina ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine, nella quale ha parlato proprio della sua prima esperienza al Lido. “Penso che sia scontato dire che questa per me è un’occasione importantissima, che sogno da tanti anni, mentre scrivo queste parole mi sto dirigendo verso Venezia, e solo questo punto realizzo che tutto questo si sta avverando davvero.

Pensare di poter camminare su un tappeto rosso che solo grandissimi attori e registi hanno potuto percorrere, crea in me una sensazione di orgoglio e felicità profonda rispetto ad un percorso di crescita, personale e lavorativo, che ogni giorno, passetto dopo passetto, mi sta dando tante soddisfazioni. Sono molto contente e grata di aver ricevuto questo invito, e vivrò ogni secondo di quest’esperienza a pieno”.

E ancora: “Uno dei personaggi e dei film che mi piacciono molto è Mulan, non la solita principessa Disney, ma una donna forte, che non si ferma davanti a niente e nessuno, che abbatte limiti, pregiudizi e avversità per raggiungere i suoi ideali e soprattutto per non conformarsi alle imposizioni della società.

Se oggi sono felice? Molto”.