Brando Ephirikian e Raffaella Scuotto sono una delle coppie nate durante l’ultima edizione di Uomini e Donne. A distanza di circa nove mesi dalla fine del loro percorso nel dating show di Maria De Filippi, la loro relazione procede a gonfie vele e, nonostante a separarli siano moltissimi chilometri (lui vive a Treviso e lei a Napoli), l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno trovato il modo di far funzionare le cose.

Durante questa estate, oltre a vedersi spesso nei weekend, Brando e Raffaella si sono concessi già due vacanze insieme: la prima in Egitto e la seconda, più recente, in Portogallo.

Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, l’ex tronista ha aggiornato i fan della coppia, i cosiddetti “Brandella”, sulla storia d’amore con la fidanzata. “Si parla di convivenza sì, ma non è facile far combaciare tutto”, ha detto Brando.

Lo scorso agosto, rispondendo alle curiosità dei follower, Raffalla ha rivelato come e quando ha capito di essere innamorata di Brando: “In tante piccole cose e in tanti piccoli momenti. Dicevo tra me e me: ‘sento di starmi innamorando’ fino a che non l’ho sentito così forte da dirlo ad alta voce (cosa che mi spaventava tantissimo essendo stata da sola per molto). Non ti innamori in un attimo ma in tanti attimi… E attimo dopo attimo lo senti crescere sempre di più. A volte me ne rendo conto anche dai miei occhi quando lo guardano. Senza che possa realmente vederli, lì percepisco più luminosi che mai"