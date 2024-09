Ieri pomeriggio c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne, durante la quale è stata presentata anche la nuova tronista, Martina De Ioannon. Tra i corteggiatori che sono scesi per l’ex fidanzata di Raul Dumitras e Francesca Sorrentino ci sono anche due volti noti al pubblico di Mediaset: Simone Florian (ex corteggiatore) e Gianluca Benincasa, discussissimo ex di Antonella Fiordelisi, apparso durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Se la Sorrentino ha fatto i complimenti ai ragazzi, Martina ha ammesso di non essere rimasta colpita da nessuno di loro.

Al contrario di quello che dicevano alcune fonti, Ida Platano non è tornata a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. La parrucchiera bresciana, infatti, ha fatto il suo ingresso in studio per salutare tutti e comunicare la sua scelta. Ida ha detto di non sentirsi pronta a rimettersi in gioco e che per questo al momento penserà solo alla sua famiglia e al figlio.

“Ida Platano grande ospite in studio, entra e abbraccia forte Maria De Filippi, anche Armando Incarnato (con il quale poi balla). Dice che durante l’estate Mario Cusitore è andato da lei solamente due volte: una con la redazione e un’altra da solo - si legge nelle anticipazioni di IsaeChia.it -. Lei asserisce di essere sempre stata chiara dicendogli che la delusione da parte sua è stata tanta e che, anche se inizialmente era interessata, dopo quanto accaduto non più. Ida dice che in molti pensano che sia stupida, ma in realtà ha carattere e ha capito che per il momento sta bene da sola. Vuole solo dedicarsi alla famiglia e a suo figlio. Gianni Sperti le chiede di aggiungersi al parterre ma lei per il momento non se la sente e vuole stare da sola. Maria le dice che quando se la sentirà troverà la porta aperta”.