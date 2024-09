Francesca Sorrentino è una nuova tronista di Uomini e Donne. L’ex fidanzata di Manuel Maura, prima di intraprendere la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi, aveva tirato una frecciatina a quella che è poi sarebbe diventata la sua “collega” di trono, ovvero Martina De Iannon.

La giovane romana ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island insieme all’ormai ex fidanzato Raul Dumitras. Francesca, nel commentare il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, aveva mostrato apprezzamento per Raul e Matteo, lasciando intuire di non nutrire grande simpatia per Martina: “Io bimba di Raul e Matteo”.

Francesca Sorrentino nuova tronista di Uomini e Donne

“Ciao a tutti, sono Francesca Sorrentino, ho 24 anni e vengo da un piccolo paese in provincia di Frosinone. Nella vita sono un tecnico della riabilitazione psichiatrica. Ho scelto questo ambito perché amo aiutare gli altri. Tendo sempre a mettere gli altri al primo posto e non è sempre giusto”.