Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, anche se al momento la convivenza sembra ancora rappresentare un progetto difficile da realizzate. L’ex tronista di Uomini e Donne ne ha parlato in un’intervista a Casa Lollo, commentando anche i due nuovi tronisti: Michele Longobardi e Francesca Sorrentino,

Brando Ephrikian ha rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo. L'ex tronista ha assicurato che la relazione con Raffaella Scuotto - sua scelta nel dating show di Maria De Filippi - procede a gonfie vele: “Tra noi va molto bene, siamo contenti”. Tuttavia, la distanza non facilita un progetto di convivenza: “La distanza non ci facilita, però va bene. Convivenza? Non è semplice, bisogna conciliare un po’. Lei è di Napoli, io di Treviso. Dobbiamo capire dove, come, quando, perché. Quello è un punto interrogativo”.

Brando Ephrikian commenta due nuovi tronisti di Uomini e Donne

Brando ha poi commentato due dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Su Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, ha dichiarato: “Non mi permetto mai di giudicare le persone non conoscendole. Per quello che ho visto, sembra un bravo ragazzo, sembra spigliato, in gamba, sempre con la battuta pronta. Ho visto che piaceva alla gente a casa. Me lo aspettavo che sarebbe potuto andare sul trono. Saprà destreggiarsi secondo me”.

Quanto a Francesca Sorrentino, invece, riscontra una certa incoerenza. L’ex volto di Temptation Island, lo scorso anno, ha rifiutato il trono di perché lei e Manuel Maura si erano lasciati da poco e non si sentiva pronta. I due, poi, sono tornati insieme e lo scorso luglio si sono lasciati di nuovo. Secondo Ephrikian, la situazione è la stessa dello scorso anno, quindi trova strano che ora si senta pronta: “Qualora dovesse scendere Manuel, sarebbe tutto abbastanza ridicolo. Dico quello che penso. Cosa dobbiamo vedere? Basta. Se decidi di fare il trono perché ti lasci per l'ennesima volta, che sia definitivo e mettiti veramente in gioco. Per come la vedo io, è prematuro. L'anno scorso aveva detto di non voler fare il trono perché si era lasciata da poco e non era stabile sentimentalmente, non vedo come questo pensiero sia cambiato oggi che ti sei lasciata da ieri. Rimane la medesima cosa dell'anno scorso per come la vedo io”.