Sabato pomeriggio, il profilo Instagram del Grande Fratello ha annunciato uno dei concorrenti della nuova edizione in partenza lunedì 16 settembre. Stiamo parlando di Lino Giuliano, discusso ex volto di Temptation Island. Tra i commenti al post anche quello del conduttore e tiktoker napoletano Enzo Bambolina, che ha scritto: “Non scordarti di raccontare che sei stato con me”.

Lino non l’ha presa affatto bene e ha replicato con un insulto omofobo: “Come ti piacerebbe! Sembri l’omino Michelin, se ti fai il trapianto di capelli sei più credibile”, aggiungendo poco dopo: “Ricc***ne di m*rda inciucione, domani ti vado a denunciare ma stai perdendo la testa mezzo sc*mo?“.

Bambolina ha ovviamente letto e ha così replicato: “Mi ha fatto una grande offesa, ma oggi come oggi figuriamoci se me la prendo per Lino. Sono un ragazzo forte, ma è una cosa che non si fa. Lui che deve dare esempio perché entra in una Casa che è vista da tutta Italia e non solo. Se a me delle parole non mi toccano io non vado a rispondere, perché lui è venuto a rispondere alle mie parole? Un perché ci sarà! A voi i commenti!”

E ancora: “Poc’anzi mi sono state lanciate delle offese piuttosto gravi sul mio stato di essere. La cosa più degradante è che a farlo è stato proprio un ragazzo che sta per entrare nella casa più famosa d’Italia Lino Giuliano che, a mio avviso, non è di certo di buon esempio, dal momento che dal suo scritto si evince una spietata omofobia. Vi ringrazio uno ad uno che mi state vicino e non me ne vogliate se non vi sto rispondendo. Sto veramente giù e credetemi non ci posso pensare. Ancora con questa omofobia!”.

Sui social ha iniziato a circolare la voce che Lino rischierebbe l’esclusione dal Grande Fratello, ma al momento non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte degli autori.

Le scuse pubbliche di Lino Giuliano

In seguito, Giuliano si è scusato pubblicamente: “Vorrei chiarire riguardo alle voci che stanno circolando sul fatto che io sia omofobo. Ho molti amici gay e li considero persone squisite, ma ancor prima di essere gay, per me è fondamentale essere delle belle persone. lo giudico le persone per quello che sono, non per il loro orientamento.

Sono stato provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità. In questa situazione è stato tirato in ballo anche mio padre, una persona che lui non conosce nemmeno lontanamente, e non accetto che la mia famiglia venga messa in mezzo. Nessuno si deve permettere di toccare ciò che riguarda la mia famiglia.

Ho amici gay che vengono a casa mia e sono fidanzati, e non ho mai offeso nessuno. Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta. Per questo motivo, ho deciso di denunciare la persona in questione per diffamazione. Mi scuso con tutte le persone gay nel mondo se qualcuno si è sentito offeso. lo sono con voi, sempre.

“Chi mi conosce sa che scherzo in modo rispettoso anche con loro e non ho mai giudicato nessun gay”.