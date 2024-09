Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, sabato 7 settembre, Cesara Buonamici ha annunciato due nuovi concorrenti del Grande Fratello. A dire il vero, il cast era già stato spoilerato nei giorni scorso, ma l’opinionista ha comunque anticipato due nuovi inquilini: Clayron Norcross e Lino Giuliano.

“Mi sono divertita moltissimo con Alfonso e quest’anno mi aspetto di divertirmi anche grazie ai personaggi che ci sono. Alcuni sono molto divertenti”.

Poi, Cesara ha fatto un passaggio su Lino Giuliano, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island: “Lui è divertentissimo. Con 8 puntate di Temptation Island ha conquistato tutti, è molto sicuro di sé, è sicuro di piacere. Evidentemente ha un riscontro nel pubblico femminile. Io penso che lui ci farà molto ridere, ne sono sicura”.

Al fianco della Buonamici, nelle vesti di opinionista, ci sarà anche Beatrice Luzzi. “Ci sarà Beatrice Luzzi ed è una buona idea perché lei ha vissuto dentro quella casa, ha vissuto intensamente – ha detto Cesara -. E può raccontare davvero cosa può succedere nella testa degli inquilini in quella situazione che non è proprio normale, parliamoci chiaro. Specialmente quando dura mesi. Quell’esperienza stravolge il tuo carattere e ti porta all’esasperazione. Quindi chi meglio di lei può raccontarci cosa succede nella mente degli inquilini? Nessuno. È entrata per prima, è uscita per ultima. È stata la vincitrice morale della scorsa edizione. Anche da lei mi aspetto molto”.