Beatrice Luzzi sarà una delle due nuove opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello. L’ufficialità arriverà questo pomeriggio durante la prima puntata di Verissimo, ma intanto l’ex gieffina ne ha parlato ai microfoni dei colleghi di Tag24, che l'hanno intercettata alla Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice non ha potuto confermare, e si è limitata a dire che si sente adatta a ricoprire quel ruolo, e che nel caso avrebbe un bel confronto con Cesara Buonamici (che non sarebbe esattamente al settimo cielo all’idea di condividere la poltrona di opinionista con la Luzzi).

“Se è vero che sarà la nuova opinionista del Grande Fratello? Tutto può essere. Però posso dirti che è un ruolo che sento nella mia pelle. Se con Cesara Buonamici potrebbe esserci un bel feeling? Diciamo che potrebbe esserci un bel confronto”.

Poi Beatrice ha aggiunto: “Un mio ritorno nelle fiction? No, in realtà sono io stessa che ho evitato di rientrare a recitare nelle fiction. Come ho già detto, a meno che non sia una sceneggiatura particolarmente interessante e coinvolgente, un set magico, altrimenti trovo sia noioso recitare. Come mai tanti giovani mi seguono e si sono rispecchiati in me?

Perché ho cercato di ascoltarle molto le loro riflessioni. Poi perché hanno visto in me la capacità di resistere e di mantenere la lucidità e continuare il mio percorso, senza farsi influenzare dalle ingiurie e dall’emarginazione, dal bullismo. Anche la capacità di soffrire, mostrandosi sempre a testa alta e seguendo le proprie percezioni".