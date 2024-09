Al pari delle colleghe influencer, questa sera (intorno alle 19) Greta Rossetti sfilerà sul red carpet in occasione dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia.

L’ex tentatrice, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, è reduce dalla fine della storia d’amore con Sergio D’Ottavi, annunciata da lei stessa la scorsa settimana.

"Mi ritrovo nuovamente qui, a scrivere un comunicato alle 5 del mattino, questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente. Ho imparato con il tempo, però, che le cose cambiano in fretta e a volte non puoi fare altro che accettarle. Leggo tante insinuazioni, insulti, tanta, troppa voglia di dirmi come devo vivere e cosa devo fare. Addirittura vi permettete di dirmi che dovevo andare a Bali (quando non sapete minimamente i problemi personali gravi che avevo), questo mi fa capire che la situazione vi sta sfuggendo di mano.

Io non vi nego che il comunicato che lo sto pubblicando ora a distanza di giorni perché fino all'ultimo, forse fino ad ora, ho sperato che non fosse così. Per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione, i motivi li terrò privati, e non credete a tutto quello che leggete. Ovviamente ringrazio tutte le persone che ci hanno creduto e sostenuto.

Non siamo stati la coppia perfetta che si esponeva tanto, soprattutto nell'ultimo periodo per scelta di entrambi, stavamo costruendo tanto, per questo ancora non ci credo, ma vi assicuro che c'è stato quel legame che avete visto”.

Nei giorni successivi si era vociferato che Sergio avesse già voltato pagina e che stesse frequentando una ragazza a Bali. Tuttavia, questo rumor è stato smentito poche ore fa da Deianira Marzano.

In queste ore, come dicevamo in apertura, Greta si trova a Venezia, dove questa sera, intorno alle 19, sfilerà sul red carpet dell’81esima Mostra del Cinema. L’ex gieffina ha pubblicato alcune foto su Instagram, e non è passato inosservato il like piazzato da Sergio. Secondo i fan della coppia, si tratterebbe di un segnale importante che potrebbe riaprire ad un possibile ritorno di fiamma.

Intanto, l’esperto di gossip Amedeo Venza, molto vicino a Greta, ha rivelato di averla sentita e ha svelato lo stato d’animo dell’ex gieffina: “Ho sentito Greta. Non è stato un periodo idilliaco anche per lei. Per colpa di gente che non sa stare al mondo! Ma siamo forti e ritorniamo sempre alla grande”.