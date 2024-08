Due giorni fa, dopo le voci – che si facevano sempre più insistenti – circa una presunta crisi, Greta Rossetti ha annunciato la fine della storia d’amore con Sergio D’Ottavi. Per l’ormai ex coppia, nata durante la settima edizione del Grande Fratello, si tratta della seconda separazione nel giro di appena tre mesi (si lasciarono già lo scorso giugno). L’ex tentatrice non ha svelato i motivi che hanno portato alla fine della storia d’amore con l’imprenditore laziale, ma alcuni giorni fa un suo sfogo su Instagram fece mormorare il web: “Quando capisci che è finita? Quando l'altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo. Lì devi capire che non c'è più spazio per te”.

Le parole di Greta Rossetti

"Mi ritrovo nuovamente qui, a scrivere un comunicato alle 5 del mattino, questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente. Ho imparato con il tempo, però, che le cose cambiano in fretta e a volte non puoi fare altro che accettarle. Leggo tante insinuazioni, insulti, tanta, troppa voglia di dirmi come devo vivere e cosa devo fare. Addirittura vi permettete di dirmi che dovevo andare a Bali (quando non sapete minimamente i problemi personali gravi che avevo), questo mi fa capire che la situazione vi sta sfuggendo di mano”.

Greta ha poi proseguito: “Io non vi nego che il comunicato che lo sto pubblicando ora a distanza di giorni perché fino all'ultimo, forse fino ad ora, ho sperato che non fosse così. Per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione, i motivi li terrò privati, e non credete a tutto quello che leggete. Ovviamente ringrazio tutte le persone che ci hanno creduto e sostenuto.

Non siamo stati la coppia perfetta che si esponeva tanto, soprattutto nell'ultimo periodo per scelta di entrambi, stavamo costruendo tanto, per questo ancora non ci credo, ma vi assicuro che c'è stato quel legame che avete visto”.

La segnalazione su Sergio D'Ottavi

Tuttavia, nelle ultime ore, i fan della coppia hanno notato un dettaglio che lascerebbe ipotizzare che non è stata scritta la parola fine alla storia d’amore tra i due ex gieffini. Greta, infatti, segue nuovamente Sergio su Instagram. Tuttavia, rispondendo ad un utente che ipotizzava che la relazione tra i due non fosse finita (“Sergio è ritornato da Bali e spero che chiariscano”), Deianira Marzano ha replicato: “La storia è finita, punto. Sergio è rimasto a Bali”. Ed è proprio sull’isola indonesiana che D’Ottavi avrebbe già voltato pagina. O almeno è ciò che sostiene un utente che ha scritto alla Marzano: “Deia, lo so che tu non hai fatto allusioni, ma ti posso garantire che lui ha già rimpiazzato Greta. Questa ragazza del suo gruppo la conosco e tra loro in passato c’è stato del tenero, ma lei ai tempi era impegnata. Ora è single…”..