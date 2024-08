Emergono nuovi retroscena sull’incontro tra Manuela Carriero e Carlo Marini, avvenuto nei giorni scorso in un lido di San Benedetto del Tronto. L’ex tronista di Uomini e Donne, in un’intervista a Fanpage.it, aveva spiegato: “È stato un incontro casuale, mi ha fatto molto piacere rivederlo. Ci siamo chiariti, ci risentiremo”.

Tra i due, dunque, nessun coinvolgimento sentimentale, almeno per il momento. Tuttavia, stando a quanto riferito da Fanpage.it, quella notte sarebbe successo dell'altro. Era presente, infatti, anche Francesco Chiofalo, che a seguito dell’incontro tra Manuela e Carlo, avrebbe avuto una discussione con la Carriero. Il motivo? Nel corso della vacanza a San Benedetto del Tronto i due si sarebbero avvicinati.

“Secondo quanto ci hanno riferito alcune persone vicine alla coppia – si legge su Fanpage.it -, si tratterebbe di un flirt ancora in fase embrionale, una frequentazione iniziata da pochissimo senza troppe aspettative. Insomma, starebbero ancora tastando il terreno”.

Nel video e nelle foto ottenuti da Fanpage.it, Manuela Carriero e Francesco Chiofalo sono immortalati mentre discutono animatamente. Secondo quanto è stato riferito al noto portale, l’incontro tra l’ex tronista e il suo ex corteggiatore Carlo Marini avrebbe agitato gli animi, portando Chiofalo ad avere un diverbio con Manuela.

(Foto Fanpage.it)

“Il motivo di tale reazione risiederebbe nel flirt in corso tra i due – si legge ancora su Fanpage.it -. Proprio così. Archiviata la relazione con Drusilla Gucci, Chiofalo si è da poco avvicinato a Manuela.Come si vede nel video, nel corso della serata l'uomo ha anche raggiunto Carlo Marini per confrontarsi con lui, ma al momento non è dato sapere di cosa abbiano parlato. Infine, Francesco e Manuela si sono allontanati raggiungendo la spiaggia dove hanno avuto modo di chiarire. Una volta rientrati, si sono seduti su un divanetto e hanno chiacchierato abbracciati. La discussione era ormai stata appianata”.