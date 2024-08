Dopo Diandra e Valerio, e Titty e Antonio, Giulia e Mirco sono la terza coppia della nuova edizione di Temptation Island.

Entrambi 30enni, sono fidanzati da nove anni e convivono da circa tre. Nonostante ciò, lui la manda spesso via di casa e lei puntualmente torna.

“Sono Giulia ho 30 anni sono fidanzata con Mirco da 9 anni e conviviano da 3 anni. Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno, da quando siamo venuti a stare a casa nuova le cose sono un po’ cambiate. Il rapporto si è spento, io non mi sento più apprezzata e valorizzata. Ci sono stati dei litigi, soprattutto nell’ultimo anno, da quando siamo venuti ad abitare in questa casa che è sua e a volte lui mi ha anche mandata via di casa. Sono stata via recentemente per una settimana e lui non mi ha mai cercata. Sono sempre io che torno qua, a casa sua”.

Mirco non ha potuto che confermare questa sua teoria: “Sono consapevole che questo rapporto non può andare avanti in questo modo, sia per il bene suo che per il bene mio”.