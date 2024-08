La scelta di puntare su Lino Giuliano come nuovo concorrente del Grande Fratello ha sollevato un polverone enorme. Se da un lato c’è chi approva e spera che l’ex volto di Temptation Island regali illimitate perle di trash, dall’altro c’è chi lo accusa di aver già iniziato il teatrino pre-reality con la sua ex fidanzata Alessia Pascarella, e che così come accaduto la scorsa edizione con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, si ripeterà la dinamica del triangolo con l’ingresso nella Casa dell’ex tentatrice Maika Randazzo, con la quale il barbiere napoletano ha avuto una breve frequentazione.

In merito alla partecipazione di Lino Giuliano si è espressa anche la vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, ovvero Cristina Plevani, secondo la quale Lino non rappresenterebbe assolutamente un bell’esempio.

Cristina Plevani contro la scelta di Alfonso Signorini

“Ho sempre pensato che la tv fosse un luogo privilegiato, un luogo che ti devi meritare. Mi hanno insegnato che quando entri in quella scatola hai sempre qualcuno che ti guarda, e ‘dovresti’ essere un buon esempio. In molti potrebbero dire (leggendomi), eh certo parli tu che hai fatto quel che hai fatto. Si, parlo io perché non ho mancato di rispetto a nessuno e se l’ho fatto ho mancato di rispetto solo a me stessa ma non certo a chi mi stava attorno o al pubblico a casa. In questo specifico caso mi spiace che venga data visibilità ad una persona che secondo me non se la merita; mi è bastato vederlo a Temptation Island e non mi è affatto piaciuto.

Può essere simpatico, antipatico, bello o brutto…ma il discorso va oltre: io ho visto uno str***o tronfio e contento di esserlo. Un arrogante ignorante, nel senso che ignorava il male che arrecava a chi gli stava attorno e al genere femminile. Sono stanca di esempi così, che sbagliano e vengono anche premiati in nome del trash e dello squallido. No grazie, non sono proprio d’accordo con questa scelta”.