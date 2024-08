Da ormai diversi mesi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sono più una coppia. Dopo alcuni tira e molla, rivelazioni shock e varie indiscrezioni, le strade dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono ufficialmente separate.

Sui social tutto tace e, dando uno sguardo ai loro rispettivi post, si evince che l’unica cosa a legarli è la loro meravigliosa bimba. Ecco perché, sebbene non siano più una coppia, lontano dai riflettori restano i genitori della piccola Celine Blue.

Il settimanale Chi, infatti, li ha paparazzati in un parco a Milano mentre sono proprio in compagnia della bimba. Sull’altalena, sulle giostre e poi sulla strada verso casa. Il noto magazine non ha dubbi: "Per il bene della piccola Celine Blue, il frutto del loro amore nato a maggio 2023, i due non hanno mai interrotto definitivamente i rapporti. Ridono, scherzano e si fermano poi al parco per far giocare la loro bimba", scrive il settimanale, che parla di una “complicità ritrovata”.

I loro fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma, ma l’impressione è che ci siano troppe incompatibilità tra Sophie e Alessandro che, però, restano la mamma e il papà della piccola Celine Blue.