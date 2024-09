Kerem Bürsin è sbarcato a Venezia in occasione dell’81esima Mostra del Cinema.

L’attore e produttore cinematografico è diventato noto al pubblico italiano e non solo per aver vestito i panni di Serkan Bolat nella fiction Love is in the air, nella quale ha recitato al fianco della sua ex fidanzata Hande Erçel (anche lei arrivata Venezia per una collaborazione con un noto brand di gioielli).

La storia d’amore tra le due celebrità turche, che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo, tuttavia è giunta al capolinea da oltre due anni (era il 2022), anche se i fan della coppia, i cosiddetti Hanker, non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma. Speranze definitivamente tramontate quando l’attrice e modella ha iniziato una nuova relazione con Hakan Sabanci, uno dei più importanti uomini d’affari turchi, presidente del Consiglio di Amministrazione di Densa Denizcilik, colosso dell’industria marittima.

Sulla vita sentimentale di Kerem, invece, si sa poco o nulla. Però, ad attirare l’attenzione, è stato il suo arrivo a Venezia in compagnia di Hadise Açıkgöz, meglio nota come Hadise, cantante e conduttrice belga con cittadinanza turca. I due hanno sfilato insieme sul tappeto rosso, circostanza che ha alimentato le voci circa un possibile flirt.

Lo scorso giugno, infatti, Kerem e Hadise erano stati avvistati dai media turchi a Bodrum in “atteggiamenti intimi e confidenziali”. Tuttavia, in quell’occasione il divo turco aveva smentito che tra di loro ci fosse del tenero: “Siamo buoni amici. Questo è tutto. Amanti? Una cosa del genere non è mai accaduto. Tutto inventato”.