Ieri è andata in scena la penultima giornata dell’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. In attesa di scoprire a chi verrà assegnato il Leone d’oro per il miglior film (in concorso ci sono 21 pellicole), nella giornata di ieri hanno sfilato sul red carpet diversi ex volti del Grande Fratello: da Antonella Fiordelisi a Perla Vatiero, passando per Beatrice Luzzi, Soleil Sorge e Greta Rossetti.

Per la vincitrice dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si trattava del debutto assoluto sul tappeto rosso del Festival, e nelle ore precedenti Perla ha condiviso con i propri follower tutta la sua emozione e gratitudine.

Sui social è diventato virale un video nel quale si vede la Vatiero che si appresta a fare la passerella, e alle sue spalle c’è Antonella Fiordelisi (ormai “veterana” della kermesse) che l’ha incoraggia, un gesto particolarmente apprezzato.

Le due ex gieffine, oltre a condividere le origini (Antonella è di Salerno, mentre Perla è di Angri, città distante pochi chilometri) hanno avuto modo di conoscersi già alcuni anni fa. Era stata la stessa Fiordelisi, durante la partecipazione dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti a Temptation Island, a rivelarlo: “Ho appeno scoperto che l’ho conosciuta anni fa a Angri tramite un amico”.