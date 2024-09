Nella giornata di ieri, Beatrice Luzzi ha calcato il red carpet all’81esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice tornerà al Grande Fratello, ma questa volta nelle vesti di opinionista al fianco di Cesara Buonamici (che pare non l’abbia presa bene).

Nel corso di un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, l’attrice ha parlato proprio del nuovo compito che l’attende e del suo discusso rapporto con Giuseppe Garibaldi. Inoltre, ha svelato con quale dei suoi ex coinquilini della Casa di Cinecittà è rimasta in contatto.

“Se mi piacerebbe essere opinionista del GF? Sì, è nella mia pelle”. E ancora: “Se mi ha infastidito l’attenzione sul mio rapporto con Giuseppe? Sì, decisamente sì perché ricevo decine e decine di storie su ig, email, messaggi in cui mi si dice cosa devo fare, cosa non devo fare, sulla base di quello che non sanno. Certamente non ho mai permesso neanche ai miei genitori di dirmi cosa fare e quindi effettivamente un po’ di ricatti morali di troppo li ho subiti. Gli altri concorrenti? Sono rimasta in buoni rapporti solo con Fiordaliso e Stefano Miele”.

Ai colleghi di Tag24, invece, ha commentato la scelta di Giuseppe di non partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia: “Cosa penso di Giuseppe che ha rifiutato di fare il red carpet a Venezia perché non si sente all’altezza? Lo condivido e la penso come lui. Ed è il motivo per cui sono qui adesso alla mia età e non venti anni fa. Quindi siamo sulla stessa lunghezza d’onda”.