Un’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, rispondendo alle curiosità dei follower, ha svelato di essere stata contattata per partecipare a Temptation Island. Stiamo parlando di Anita Olivieri, che ha parlato della possibilità di prendere parte al programma condotto da Filippo Bisciglia: “Me l’hanno chiesto e ho rifiutato”.

L’ex gieffina ha poi parlato della sua storia d’amore con Nicolò Conti: “Tutto molto bene. Passiamo tanto tempo insieme, di cui il 180% a ridere e a prenderci in giro”.

Anita ha anche rivelato di essere dovuta uscire allo scoperto con il nuovo fidanzato a causa del gossip: “Non è stato bello, per capirsi è come se uscissi un paio di volte con un ragazzo e il suo nome e la sua faccia uscissero sui giornali il giorno dopo. Non tutti vogliono essere qualcuno, e in ogni caso sarebbe potuta anche andare male. La cosa che mi ha dato più fastidio e che la mia famiglia lo ha scoperto dai giornali e non da me. Non ci sono stai i tempi per decidere se la cosa fosse seria o meno tanto da dirla, perché avevano già fatto tutto i giornali. Molto triste secondo me. Tra l’altro nessuno aveva la certezza perché si vedeva un pezzo di braccio, neanche i tatuaggi definiti, quindi sono andati semplicemente a c*lo. Se si fossero sbagliati sarebbe stato ancora più grave mettere in mezzo uno solo perché lo avevo iniziato a seguire su Instagram […] Non pensavo che la gente stesse lì con la lente, non ho ricontrollato nei minimi angoli perché non lo credevo possibile”.