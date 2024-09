Vittorio Menozzi, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, così come altri suoi ex colleghi gieffini, è stato ospite della Mostra del Cinema di Venezia. Proprio in questa occasione, il modello sembra aver trascorso del tempo con Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte Vittorio.

Come riporta IsaeChia.it, i due hanno trascorso alcuni giorni insieme, com’è possibile evincere dalle rispettive storie pubblicate sui loro profilo Instagram. Vittorio ha infatti condiviso l’immagine di una camera d’albergo, così come Evelina e, confrontandole, il quadro che si trova alle loro spalle e il lenzuolo a righe sembrerebbero proprio che le foto siano state scattate all’interno della stessa stanza. A confermarlo le storie pubblicate in seguito dai due: l’ex gieffino ha condiviso l’immagine di una cena all’interno del ristorante d’alberto, e lo stesso ha fatto la Sgarbi, taggando lo stesso modello.

Già nei mesi scorsi si era vociferato di un presunto flirt tra i due. Lo scorso maggio, infatti, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su un presunto flirt tra Vittorio ed Evelina: “Emanuela Sgarbi ha pubblicato nelle stories IG una foto di lei e Vittorio Menozzi al compleanno di lui, a Parma. C’è qualcosa tra loro?”.

Successivamente, a non passare inosservata all’occhio attento dei follower, era stato un video pubblicato da Vittorio (che si trovava a Lisbona) in cui riprende quella che sembra essere proprio Evelina mentre i due sono a cena insieme. Un filmato che, secondo molti, rappresentava la prova del flirt tra l’ex gieffino e la figlia di Sgarbi.