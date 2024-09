La Talpa tornerà in onda sulle reti Mediaset dopo oltre dieci anni di assenza. Nonostante le voci circa le registrazioni iniziate a fine agosto, sembra che la produzione sia ancora alle prese con la composizione del cast. Alla conduzione ci sarà Diletta Leotta, che di recente ha condiviso sui social una foto che la ritrae con la felpa del programma. Il format vedrà un’alternanza tra Mediaset Infinity e Canale 5, perché si tratta di un’edizione innovativa e sperimentale.

Intanto, nel corso di un’intervista a RTL 102,5, Gabriele Parpiglia ha rivelato che due ex concorrenti del Grande Fratello Vip potrebbero far parte del cast. Si tratterebbe di Cecilia Patriotti e Giulia Provvedi, parte del duo Le Donatella.

“Per quanto riguarda La Talpa stanno completano il cast. E ci sono i nomi di due ex gieffine. Hanno visionato Giulia Provvedi, sorella di Silvia delle Donatella, e Cecilia Patriotti, showgirl che abbiamo visto al Grande Fratello e Jump”.

Il cast de La Talpa

Alessandro Egger, Andrea Preti, Andreas Muller, Elisa Di Francisca, Gilles Rocca, Ludovica Frasca, Jo Squillo, Marco Melandri e Marina La Rosa.

A quanto pare, anche un’altra ex gieffina, Clizia Incorvaia, potrebbe avere un ruolo nel programma, ma non è ancora chiaro in quale veste.