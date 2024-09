Giulia Salemi è stata ospite di Silvia Toffanin nel corso della prima puntata di Verissimo, durante la quale ha svelato il sesso del bebè che aspetta da Pierpaolo Pretelli. L’influencer italo-iraniana ha anche parlato della crisi che lei e il fidanzato hanno vissuto.

“La separazione a volte non è necessariamente un male, sai la famosa frase ‘capisci cosa ami di una persona solo quando la perdi?’, ecco, separarsi nei momenti difficili secondo me è meglio che forzare la mano. Lì puoi comprendere e capire dove stai andando e cosa va migliorato. Abbiamo passato un paio di momenti importanti di crisi e mi vien da dire con grande dignità. Abbiamo sempre tutelato l’uno e l’altra, non abbiamo mai spettacolarizzato o strumentalizzato la crisi. Non abbiamo la necessità e soprattutto perché nessuno dei due era convinto che la relazione fosse davvero terminata. Abbiamo avuto una grande pausa che è stata affettiva. Lì sembrava che il nostro rapporto fosse giunto al termine. Ed è stato molto difficile per entrambi”.

E ancora: “L’anima gemella non vuol dire necessariamente essere l’incastro perfetto. A volte uno tende a voler far funzionare tutto perché abbiamo un’ideale di coppia, ma la perfezione non esiste, la coppia perfetta non esiste e il partner perfetto non esiste. Esiste trovare un equilibrio nelle difficoltà. […] Questo è l’amore. L’amore non era terminato da ambedue le parti ed entrambi ci siamo ricercati. E siamo passati dal quasi un addio a un corteggiamento. Abbiamo ricominciato da caso e abbiamo azzerato tutti i problemi. Ci siamo dati una grande chance e abbiamo deciso di diventare genitori”.

Fra le persone che hanno aiutato Giulia a far pace con Pierpaolo c’è da segnare anche il parroco del paese. “Dicembre è stato il mese clou della crisi e in quel periodo a Piacenza ho parlato col mio parroco. Mi ha ascoltato sinceramente senza secondi fini. Ora ho un approccio molto più zen alla vita, mi sono cambiate le priorità: non sono più io al primo posto“.