Perla Vatiero, reduce dal suo primo red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia, ha deciso di dedicare del tempo ai suoi follower rispondendo alle loro domande.

A chi le ha chiesto “Pensi che carriera e amore non possano viaggiare sullo stesso binario?”, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ha risposto: “Assolutamente sì, penso che lo possano fare. Certo che bisogna però trovare il giusto compromesso e la giusta complicità con l’altra persona. Allora si possono portare avanti entrambe le cose. Magari non è facile, ma come tutto nella vita d’altronde… Una coppia è quella di essere una vera e propria spalla dell’altro […] Amore è anche supporto e felicità verso ogni traguardo dell’altro come fosse il nostro. Se manca questo è difficile che possano coesistere amore e carriera…”.

Secondo gli utenti, quest’ultima frase si riferiva al rapporto di Perla con l’ex fidanzato Mirko Brunetti, ma lei ha prontamente smentito: “Non iniziate a pensare cose strane come spesso fate ultimamente. Ho solo risposto ad una domanda, tutto qui. Quello è il mio pensiero e non c’entra lui. La mia ultima relazione non ha mai avuto di questi problemi. Ci siamo sempre supportati a vicenda e continueremo a farlo, al di là di tutto […] Lui sicuramente è felice, anche più di me, di tutti i traguardi ed obiettivi raggiunti”.

Infine Perla è tornata a parlare della rottura con Mirko: “Ci tengo anche a chiarire una cosa molto importante, che la fine della relazione mia e di Mirko, che voi potete pensare che delle persone vicine a me, che siano amiche, famiglia o tante altre persone possano essere il motivo della fine della nostra relazione. Ragazzi, è follia. Veramente follia che si pensa una roba del genere. La relazione tra me e Mirko non è terminata a causa di altre persone ma per una scelta nostra, o per dei motivi o per delle problematiche nostre interne. Non c’entra il lavoro, non c’entrano altre persone, non c’entra nessuno. Non è facile, perché noi comunque veniamo da una situazione abbastanza difficile, quindi cose da affrontare ce ne erano tante nel momento in cui saremmo usciti da quella Casa, e purtroppo delle cose non si sono riuscite ad affrontare e ad andare oltre. Ma io non sono qui a dire tutto perché ci sono delle cose private...”.