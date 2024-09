Dopo che nei giorni scorsi era emersa la notizia che Beatrice Luzzi sarebbe stata la una nuova opinionista del Grande Fratello, sul web qualcuno ha ipotizzato che in realtà in lizza per occupare quel posto c’era Perla Vatiero, ma che sarebbe stata scartata all’ultimo. Il gossip, ovviamente, è arrivato anche alle orecchie dell’influencer campana, che nelle ultime ore ha deciso di fare chiarezza al riguardo.

“Rispondo ad un po’ di domande, soprattutto a questa qui, perché a me questa domanda mi ha fatto ridere. Non proprio la domanda in sé per sé, ma la notizia che sta girando, del fatto che io sono stata scartata come opinionista del Grande Fratello. Cioè ragazzi, tornando un attimo alla realtà delle cose… Anche se, credetemi, appena l’ho letta io sono rimasta anche lusingata del fatto che voi avete questa aspettativa così grande su di me. Ma io penso che per andare a ricoprire un ruolo del genere c’è bisogno di esperienza televisiva. E comunque io di esperienza televisiva non ne ho tantissima. Fondamentalmente ci sono da un annetto, quindi non mi sentirei né pronta e né capace ad avere un ruolo del genere, dove comunque c’è bisogno di avere responsabilità, di saper gestire anche tutta la diretta…Ci sono tante cose che uno deve saper fare “Non ho ricevuto nessuna proposta. Sarebbe stata un’esperienza bellissima senza dubbio ma per il momento, io in primis non riuscirei a coprire un ruolo del genere, non mi sentirei allaltezza. E’ giusto che lo facciano persone con tanta esperienza lavorativa”.