Durante la seconda puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 19 settembre, ci sono state le prime nomination della nuova edizione e, a quanto pare, nonostante siano trascorsi solo tre giorni dall’ingresso dei concorrenti nella Casa, sono già iniziate le prime strategie.

Alcuni inquilini, infatti, sono stati “beccati” mentre si accordavano su chi nominare, e l’episodio non è sfuggito all’occhio attento dei telespettatori. Tuttavia, il televoto non sarà eliminatorio, e nel corso della prossima puntata, in onda su Canale 5 lunedì 23 settembre, nessun concorrente lascerà la Casa. Il pubblico, infatti, è chiamato a votare il proprio preferito, che sarà immune alle prossime nomination.

I concorrenti finiti al televoto

Yulia Naomi Bruschi, Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi, Luca Giglioli, Ilaria Clemente, le Non è la Rai e Shaila Gatta.