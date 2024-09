Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati definitivamente o c’è ancora uno spiraglio per un possibile ritorno di fiamma? E’ questa la domanda che i numerosi fan della coppia nata durante la passata edizione del Grande Fratello si stanno facendo ormai dallo scorso 27 agosto, data in cui l’ex tentatrice ha annunciato la rottura con l’imprenditore laziale.

Nelle passate settimane, i due ex gieffini sono stati avvistati insieme a Torino, e se in un primo momento Greta aveva smentito l’incontro con il suo ex fidanzato, in seguito è spuntata una foto di loro due insieme in compagnia di un fan. Poi, dopo le voci circa una presunta chiacchierata “segreta” tra la Rossetti e Mirko Brunetti alla festa di compleanno dello chef Federico Fusca, e il successivo unfollow ad entrambi da parte di Perla Vatiero, Sergio era intervenuto in difesa di Greta. Da allora, però, è calato il silenzio, e i sostenitori della (ex?) coppia si chiedono come stiano realmente le cose tra i due.

Incalzata dagli utenti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha escluso che al momento possa esserci un ritorno di fiamma: “Greta ha rilasciato un comunicato e credo dobbiate attenervi a quanto indicato. Se ci fossero cambiamenti, ve ne accorgereste subito. Io penso che sia passato un bel po’ di tempo per poter pensare che tornino insieme”.

Le parole di Greta Rossetti

“Se posso darvi un consiglio, ascoltate solo quello che esce dal mio profilo e dalla mia bocca, non guardate le notizie in giro, non fatevi film, positivi, negativi… Quando devo darvi e mi sentirò di dovervi dare spiegazioni lo farò nel mio profilo a sarò a farlo io, tutto il resto non lo ascoltate. E un altro consiglio: giudicate di meno, perché è veramente brutto leggere alcuni commenti”.