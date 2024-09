Lo scorso lunedì, durante Pomeriggio 5, Stefania Orlando aveva detto la sua in merito al ruolo di Beatrice Luzzi come opinionista del Grande Fratello.

“Se ci paragonano spesso? Forse anche per un fatto anagrafico, ma alla fine noi siamo molto diverse perché lei ha un carattere più duro e gioca molto sul vittimismo. Io invece cerco di essere accomodante e cerco sempre un confronto. Non amo essere vittima…”.

Affermazioni, quelle dell’ex vippona, che vanno in netta contrapposizione con quelle pronunciate alcuni mesi fa, quando Beatrice era una delle protagoniste assolute del GF. Ecco cosa aveva dichiarato la Orlando: “A me Beatrice piace molto. Ho visto l’altra diatriba con l’altra concorrente, Rosy. Devo dire che la Luzzi ne esce totalmente vincitrice”.

A distanza di alcuni giorni, la replica di Beatrice non si è fatta attendere. In collegamento con Myrta Merlino prima della puntata del Grande Fratello di ieri sera, l’ex gieffina ha tirato una frecciatina a Stefania: “Da quello che so io Stefania mi aveva molto appoggiato, forse fa un po’ comodo cambiare registro ogni tanto. Lei dava un parere su come ero stata in casa, ha cambiato l’interpretazione di sé stessa”.