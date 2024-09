Ieri, nel corso della seconda puntata del Grande Fratello, ha fatto il suo ingresso nella Casa Amanda Lecciso.

La nuova concorrente è entrata a braccetto con sua sorella Loredana Lecciso, e durante la prima notte trascorsa in Casa ha parlato proprio di lei. Chiacchierando con Shaila Gatta, Amanda le ha confessato di essere single, di avere due figli (uno di sedici e un altro di dieci anni) avuti da due uomini diversi e di avere un bel rapporto con le due sorelle maggiori e con il fratello. A quel punto, l’ex velina di Striscia la Notizia le ha chiesto come lei ha vissuto il periodo in cui sua sorella Loredana, a metà degli anni 2000, era costantemente sotto i riflettori. “Quando mia sorella faceva i balletti in tv? Beh, io in quegli anni avevo 15 – 16 anni, l’ho vissuta in maniera tranquilla, per me era divertente”.

Loredana Lecciso sulll'ingresso di sua sorella Amanda

"Sinceramente no, non mi aspettavo che mia sorella facesse questa esperienza, il tutto mi emoziona, è una grande emozione essere qui, l’idea che venga mia sorella, che è tanto più giovane di noi, ha 15 anni di meno, io al Grande Fratello sto affidando una cosa molto preziosa. Io e mia sorella gemella Raffaella ci siamo sempre definite più mamme che sorelle, quindi le nostre figlie è come se fossero le sue sorelle”.