Scatta nuovamente la censura nella Casa del Grande Fratello. Ieri pomeriggio, infatti, un gruppo di concorrenti si è radunato e, tra una chiacchiera e l’altra, gli uomini hanno parlato di argomenti decisamente singolari.

Javier Martinez, rivolgendosi a Ilaria Galassi, Shaila Gatta, Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Jessica Morlacchi, ha spiegato che gli uomini spesso mangiano ananas o bevono il suo succo per dei motivi ben precisi: “Voi donne lo sapete per cosa prendiamo l’ananas noi uomini. Si noi maschi spesso prendiamo l’ananas. Non fate finta di non sapere perché lo facciamo”.

Come riportano i colleghi di Biccy.it, Eleonora e Ilaria sono rimaste spiazzate e hanno detto di non conoscere il motivo, mentre Yulia ha ammesso: “Io forse lo so, perché addolcisce”. A quel punto è intervenuto Tommaso Franchi, che ha detto: “Sì esatto serve per addolcire il ...”. La regia ha immediatamente tolto staccato l’audio prima che l’idraulico toscano finisse la frase.

Poco dopo la regia ha ripristinato l’audio e si è sentita Jessica che ha detto: “Mó a casa di Javier ce saranno tutti i succhi all’ananas”. Un’altra inquilina però l’ha sparata grossa: “Sì ok, ma resta il sapore di …”. A quel punto la regia è stata costretta a cambiare inquadratura.