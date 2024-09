Ha del clamoroso quello che ha raccontato la modella Neda Vukovic che, in un video sui social (condiviso dalla pagina Very Inutil People) ha rivelato di essere stata aggredita da una nota influencer di nome “Elisa”. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, l’Elisa in questione sarebbe la Visari, ex fidanzata di Andrea Damante (con il quale pare sia in corso un ritorno di fiamma). Neda avrebbe avuto un flirt proprio con l’ex tronista di Uomini e Donne, e la Visari non avrebbe affatto gradito e l’avrebbe aggredita – insieme ad un’amica - all’esterno di un locale a Milano.

“Qualche giorno fa sono stata aggredita da una nota influencer che si chiama Elisa e da una sua amica. Queste ragazze mi hanno seguita all’uscita di una discoteca e mi hanno sequestrata in macchina. Mi hanno derisa, mi hanno fatto violenza verbale e fisica ed hanno filmato tutta la scena”. Poi, la Vukovic aggiunge: “Ad un certo punto credevo di avere un attacco di panico ed ho chiesto che mi lasciassero andare, così le due si sono messe a ridere”.

Neda aggiunge che il motivo dell’aggressione (o presunta tale) da parte di Elisa sia dovuto proprio ad Andrea Damante. Infatti, la Visari era convinta che la Vukovic stesse andando proprio a casa del deejay, e per questo motivo avrebbe deciso di intervenire. Quando la modella è riuscita a scappare, ha detto alla Visari che avrebbe chiamato la polizia, ma l’influencer pare le avrebbe sorriso e dichiarato di essere molto famosa in Italia.