All’una è uscito il nuovo singolo di Fedez dal titolo Allucinazione Collettiva. Poco dopo il post del rapper milanese che annunciata l’uscita del brano, è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha svelato una parte del testo ed ha scritto: “Indovinate di cosa parla la nuova canzone di quello che ‘i figli non si toccano e Chiara sarà sempre la donna più importante della mia vita?”.

Il singolo di Fedez è uscito, ma nella versione finale non ci sono riferimenti ai figli Leone e Vittoria. La Lucarelli ha spiegato il motivo: “Dopo la storia di Ferragni e le indiscrezioni uscite, ha eliminato la parte della canzone che parlava dei figli (ma che girava già da ore)”. Selvaggia ha poi condiviso nelle sue stories su Instagram la parte tagliata della canzone di Fedez

Fedez, la parte di testo tagliata dalla versione finale

“E non si capisce

La vita ferisce

E il tempo lenisce

Ma il cuore sparisce

Ma non si capisce

Papà ha casa nuova, ma per farvi dormire da me mi ha chiesto dei soldi

Perché il patriarcato è il male del mondo, sì, quello dei sogni

Fisso questo foglio, vorrei ma non voglio ficcarmi nel c**o quel cavolo di orgoglio

Dimmi che questo è un incubo che hanno mascherato da sogno

Con te ho vissuto cose che io non rivivrò mai più

Sbagli se pensi che non ho mai amato, per te avrei ucc*so ma tu mi hai fermato”.