A poco più di 24 ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes si è già resa protagonista di uno “scivolone” tale da indurre la regia ad intervenire. Ma procediamo con ordine.

In questi primi giorni di reality non è successo granché, se non per alcuni interventi da parte degli autori che hanno fatto calare la mannaia della censura. Già durante la prima notte, al termine della prima puntata, arrivò il primo intervento da parte degli autori. Luca, Jessica, Lorenzo e Shaila discutevano della possibilità che in bagno potessero esserci le telecamere, e Giglioli era “sbiancato” perché lui è solito radersi le parti intime, quindi si preoccupava di come fare. Da lì, la Morlacchi ha tatto una battuta e la regia ha immediatamente staccato i microfoni e cambiato inquadratura.

Due giorni fa, invece, Javier Martinez ha spiegato che gli uomini mangiano ananas o bevono il suo succo per dei motivi ben precisi: “Voi donne lo sapete per cosa prendiamo l’ananas noi uomini. Si noi maschi spesso prendiamo l’ananas. Non fate finta di non sapere perché lo facciamo”. A quel è intervenuto Tommaso Franchi, che ha detto: “Sì esatto serve per addolcire il ...”. La regia ha immediatamente tolto staccato l’audio prima che l’idraulico toscano finisse la frase.

Al termine della seconda puntata, mentre parlava con la new entry Maria Vittoria Minghetti, Luca Giglioli ha rivelato di non aver sostenuto alcun provino e di essere stato contattato direttamente dalla produzione. A quel punto, la regia ha immediatamente silenziato il microfono del parrucchiere, e non è stato possibile ascoltare il resto della conversazione.

Ma veniamo alla stretta attualità. Mentre si trovava in giardino con Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, Helena Prestes ha elencato le tre cose a cui non rinuncerebbe qualora dovesse passare molto tempo da sola su un divano (a mo’ di isola deserta): “Il cellulare, il computer e un dildo!”. L’attenzione si è spostata subito all’utilizzo dello “strumento” sessuale, e la regia ha prontamente staccato. Si sente solo Jessica che sostiene di non averne mai utilizzato uno.